В Тюмени забило канализацию гигантскими трусами

Тюменцы выбрасывают в канализацию огромные бутылки, трусы, килограммы монет и вставные челюсти. В пресс-службе «Тюмень Водоканала» рассказали о самых неожиданных причинах проблем с городской канализацией.

Тысячу ватных палочек сбросил одновременно в канализационную сеть на улице Ватутина, 19 неизвестный житель Тюмени. Чтобы устранить образовавшийся засор, специалистам «Водоканала» пришлось достать из колодца больше 5 ведер ватных палочек.

В канализационном колодце на улице Безымянной водоканальщики нашли склад бутылей объемом 25 литров. Внушительная тара вызвала засор, но установить, кто и зачем спустил в канализацию огромные бутылки, коммунальщикам так и не удалось. Другую крупную аварию вызвали громадные трусы, обнаруженные в засорившейся канализации на улице 50 лет Октября.

Также водоканальщики находили в стоках засоры из 5 кг советских монет, искусственной челюсти, нескольких десятков сосисок, кубометра бетона, кошачьего наполнителя и огромной жировой пробки диаметром больше 60 сантиметров. За год, по данным «Тюмень Водоканала», на городских сетях водоотведения возникает около 5 тыс. засоров. Только 10 – 15% из них вызваны техническим состоянием труб.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.08.19

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