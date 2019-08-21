Тюменский бюджет получил огромные доходы из-за «благоприятной экономической ситуации»

В первом полугодии 2019 года в бюджете Тюменской области образовался огромный профицит более чем в 44,6 млрд рублей. Однако сохранить его до конца года не удастся, сообщил «Новому Дню» замдиректора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Доходы областного бюджета в первом полугодии составили 112,5 млрд рублей, расходы – 68,8 млрд рублей. Большую часть поступлений – 78,2% – дал налог на прибыль организаций. Всего от этого источника поступило более 85 млрд рублей. План по этому налогу почти полностью исполнен, бюджет региона получил 91,4% запланированной суммы.

«Высокий процент исполнения годового плана обусловлен увеличением поступлений от налогоплательщиков в связи с благоприятной экономической ситуацией», – сообщил Таранов.

Однако сохранить такой уровень профицита бюджета до конца года не удастся. По словам Таранова, с учетом климата Тюменской области, в регионе большая часть налогов поступает в бюджет в первом полугодии (78,7% от годового плана в 2019 году), а расходуются деньги, в основном, во втором полугодии (в первой половине года запланированные расходы были исполнены только на 36%).

«Полученные доходы будут направлены во 2 полугодии 2019 года на исполнение утвержденных расходов», – отметил Таранов.

Тюмень, служба информации

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