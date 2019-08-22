В Тюменской области нашли запретные поля

В Тюменском районе уничтожено 11 гектаров дикорастущей конопли. Как сообщили в областном полицейском главке, наркосодержащее растение скосили в рамках профилактической операции «Мак».

В течение недели полиция искала очаги произрастания конопли совместно с фермерами, сотрудниками муниципальных администраций и добровольцами. Затем сорняк косили с помощью спецтехники и вывозили для уничтожения.

Полиция Тюменского района обратилась к жителям с просьбой сообщать об известных им фактах выращивания наркосодержащих растений, а также производства, доставки, хранения и сбыта наркотиков.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.08.19

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