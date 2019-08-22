В Тюмени будут банкротить одиозного олигарха

Опальный тюменский олигарх Федор Хорошилов, отбывающий наказание за мошенничество с кредитами ВТБ, не смог остановить процесс своего личного банкротства. В четверг, 22 августа 8 Апелляционный суд в Омске отклонил апелляцию бывшего директора тюменского филиала «Сибнефти», рассмотрение дела о банкротстве Хорошилова начнется 9 сентября.

Согласно картотеке арбитражных дел, иск о признании Федора Хорошилова банкротом подала «дочка» ВТБ – компания ООО ВТБ Пенсионный Администратор. Сумма исковых требований составляет 5 млрд 342 млн руб. Требование основывается на решении Тюменского областного суда от 17 декабря 2018 года о взыскании с Федора Хорошилова и его бывшего бизнес-партнера Гендрика Мундутя солидарно в пользу ООО ВТБ Пенсионный Администратор 5 млрд 342 млн руб.

Дело о признании Федора Хорошилова банкротом тянется с мая 2019 года. Рассмотрение дела несколько раз переносилось, Федор Хорошилов и его супруга Надежда подавали апелляционные жалобы на решение суда о принятии к рассмотрению иска ООО ВТБ Пенсионный Администратор. Жалобы были отклонены. Последнюю жалобу Федор Хорошилов подал 6 августа. Теперь рассмотрение дела о банкротстве бизнесмена в Арбитражном суде Тюменской области назначено на 9 сентября.

Федор Хорошилов был осужден 4 июля 2016 года на семь лет лишения свободы за мошенничество с кредитами ВТБ. Партнер Хорошилова Гендрик Мундуть получил тогда условный срок. Хорошилова осудили за то, что он набрал в банке ВТБ семь кредитных линий почти на 800 млн долларов и потратил их на предметы роскоши. В прошлом Федор Хорошилов был владельцем отеля «Тюмень» (сейчас DoubleTree by Hilton, принадлежит экс-президенту ЗСКБ Дмитрию Горицкому и вице-спикеру областной думы Владимиру Пискайкину), ТЦ «Пассаж» и нескольких нефтяных компаний. Практически все активы Хорошилова кредиторы забрали за долги.

Тюмень. Другие новости 22.08.19

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