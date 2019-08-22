Жительнице Салехарда во время платной операции в Тюмени проткнули кишечник

Тюменская частная клиника – городская больница «Медицинский центр» – заплатила пациентке из Салехарда несколько сотен тысяч рублей за причиненный вред здоровью.

Женщина, работающая кассиром, приехала в Тюмень весной 2018 года, чтобы сделать некую плановую лапароскопическую операцию. За услуги она заплатила медцентру 43 тыс. рублей. Операцию назначили на 21 марта, в 22 часа 55 минут пациентка легла на стол. В ходе манипуляций ей повредили ректо-сигмоидный отдел толстой кишки, из-за чего развился каловый перитонит.

О повреждении стало известно не сразу – 23 марта жительницу Ямала из медцентра выписали, но уже 3 апреля она попала в больницу Салехарда с острой болью. Там и был поставлен диагноз. На больничном женщине пришлось провести больше двух месяцев, затем наступил длительный период реабилитации.

Пострадавшая пациентка выдвинула претензии «Медицинскому центру», однако тюменская клиника их проигнорировала. Тогда женщина обратилась в суд с требованием взыскать с врачей 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда, а также вернуть деньги, уплаченные за некачественную операцию, расходы на перелет и утерянный из-за долгого больничного заработок.

Как сообщают в Салехардском городском суде, ответчик пытался оспорить иск, хотя и не исключал, что возможной причиной послеоперационного осложнения мог стать скрытый дефект работы медоборудования – эндоскопический инструмент, который использовали при операции, вывели из эксплуатации сразу после начала внутреннего служебного расследования.

Судебный процесс завершился в мае 2019 года. Суд обязал тюменскую клинику выплатить потерпевшей 587 тысяч рублей в пользу женщины. Однако «Медицинский город» не желал исполнять решение суда. Как сообщили «Новому Дню» в управлении службы судебных приставов по Тюменской области, сейчас с учетом штрафов с медучреждения в принудительном порядке взыскали 862 тыс. рублей.

Тюмень, служба информации

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