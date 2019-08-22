Тюменьстат: в регионе подорожали хлеб, рыба и мясо

Еда в Тюменской области подорожала с июля прошлого года на 5,5%. Без учета цен на алкоголь подорожание еще больше – на 6,3%, согласно данным Тюменьстата.

Больше всего за год выросли цены на хлеб (+8,9%) и рыбу (+8,8%). Также существенно подорожали мясо (+6,3%) и молоко и молочные продукты, кроме5 масла(+6,2%). При этом цены на сахар и алкоголь снизились. Сильнее всего подешевел сахар – на 3,7%. Цены на алкоголь снизились в среднем на 0,9%.

Всего же тюменцу, по мнению тюменских статистиков, для покупки минимального набора продуктов питания сейчас нужно 4697 рублей в месяц. Год назад жителю области было достаточно 4506 рублей, чтобы прокормиться «по-минимуму». Эта сумма рассчитана для мужчины трудоспособного возраста, в набор входят 30 различных продуктов питания.

Всего же стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Тюменской области за год возросла с 14889 рублей до 15312 рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.08.19

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