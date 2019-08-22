Зарплата тюменских врачей вдвое больше средней зарплаты в регионе

Тюменские врачи зарабатывают более 90 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата медсестер – более 46 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводит Тюменьстат в своем последнем статистическом докладе.

Самая большая зарплата по региону у врачей и фармацевтов в Тюмени – 91,6 тыс. рублей в месяц. Самая низкая – в Юргинском районе, 74 тыс. рублей в месяц. При этом среднемесячная начисленная зарплата наемных работников в регионе – 43,7 тыс. руб в месяц, то есть в 2,1 раза меньше. Это касается федеральных и региональных организаций, на предприятиях муниципальной формы собственности средняя зарплата медперсонала с высшим образованием, по подсчетам Тюменьстата, составляет чуть меньше 51 тыс. рублей.

Медсестры и вообще средний медицинский (фармацевтический) персонал зарабатывают 46,2 тыс. рублей в месяц в среднем по региону. Речь идет о работниках государственных и муниципальных предприятий. Самая высокая зарплата – в Тюменском раоне (48,8 тыс. рублей в месяц), самая низкая – в Омутинском районе (42,3 тыс. рублей в месяц). При этом стоит отметить, что в муниципальных организациях зарплаты могут быть значительно ниже, чем в федеральных и региональных. Так, зарплата среднего медперсонала в муниципальных организациях Ярковского района – 27,9 тыс. рублей в месяц.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.08.19

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