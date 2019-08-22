В Тюмени назначили нового главу полиции города

В Тюмени назначен новый глава УМВД города. Им стал полковник полиции Евгений Козлов. В четверг, 22 августа, начальник областного полицейского главка Юрий Алтынов представил его личному составу.

Козлов родился в 1979 году в селе. Викулово Тюменской области. Службу в органах внутренних, дел начал в РОВД Тюменской области в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска. С момента назначения на должность оперуполномоченного в 2000 году Евгений Козлов служил в уголовном розыске и не менял направления своей деятельности.

В 2007 году был назначен на должность начальника криминальной милиции ОВД по Викуловскому району Тюменской области, в 2009 году занимал должность начальника криминальной милиции ОВД «Тюменский». С 2012 по 2018 год руководил межмуниципальным отделом МВД России «Тюменский».

В 2018 году назначен на должность начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.08.19

Зарплата тюменских врачей вдвое больше средней зарплаты в регионе. / Тюменьстат: в регионе подорожали хлеб, рыба и мясо. / Жительнице Салехарда во время платной операции в Тюмени проткнули кишечник. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»