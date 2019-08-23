В тюменской больнице из-за арбузной косточки умер пациент

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела молодого врача-терапевта, у которого умер пациент.

Трагедия произошла в Областной больнице № 14 села Казанское. По версии следствия, 25-летний врач был назначен участковым терапевтом в сентябре 2017 года. В ночь с 5 на 6 сентября в приемное отделение больницы, где он дежурил, доставили 39-летнего мужчину. Пациент жаловался на боль в горле из-за попадания инородного тела и повышенную температуру.

Терапевт отпустил пациента домой, не назначив ни обследования, ни осмотра врачом-отоларингологом. Утром 6 сентября состояние здоровья пациента серьезно ухудшилось, и его снова привезли в больницу, где он и скончался.

Как сообщил источник «Нового Дня», причиной боли в горле у мужчины была арбузная косточка, из-за которой началось нагноение. Врач не удалил косточку, и пациент умер от спровоцированного воспалением инфаркта.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 статьи 118 УК РФ, оно уже направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Молодому врачу может грозить до одного года лишения свободы с запретом на врачебную практику сроком до 3 лет.

В департаменте здравоохранения Тюменской области отказались комментировать ЧП.«В современном мире абсолютно нормально, что в случае возникновения ситуации возможного нарушения со стороны врача этот вопрос расследуют правоохранительные органы, устанавливают все обстоятельства, а затем суд принимает решение. В свою очередь со стороны департамента и медицинской организации в ходе расследования предоставляется вся необходимая медицинская документация, мы содействуем органам следствия. Однако до вынесения вердикта мы не можем разглашать подробности и делать какие-то выводы», – заявили в пресс-службе депздрава.

Тюмень, служба информации

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