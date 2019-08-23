В Тюмени мужчина попал под несущийся на него каток

В Тюмени каток переехал ногу мужчине. О происшествии около 43 школы в Заречном микрорайоне сообщил очевидец в группе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».
За час пост собрал более 70 комментариев. Многие комментаторы недоумевали, как, учитывая скорость катка, пострадавший мог от него не суметь увернуться и как его не заметил водитель катка.
«Это что, возможно? Думаю, да. Если специально подставить и ждать», «Чем можно так увлечься, чтобы не заметить несущийся на тебя каток?», – написали комментаторы.
В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызов на станцию «скорой помощи» поступил в 12:22, через пять минут медики были на месте происшествия. Пострадавший госпитализирован в ОКБ№2 с подозрением на травму ноги. Сейчас его обследуют врачи.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 23.08.19
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