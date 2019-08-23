В семье бывшего тюменского депутата Чемезова родился седьмой ребенок (ФОТО)

В семье вице-губернатора Свердловской области, бывшего депутата тюменской областной думы Олега Чемезова в среду, 21 августа, родился седьмой ребенок. Мальчик родился крепким и здоровым, его назвали Иваном, рассказал «Новому Дню» многодетный отец.

По словам Чемезова, они семьей уже отметили это событие чаепитием с тортом. «Семья у нас непьющая, поэтому отметили хорошо и весело», – сказал Чемезов. Чиновник добавил, что не устанавливает ограничений, сколько в семье должно быть детей: «Сколько бог даст, столько и будет».

По словам счастливого отца, завтра его супругу с новорожденным уже должны выписать из роддома.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.08.19

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