Тюменец откусил палец жителю Югры

Житель Тюменской области травмировал родственника из Мегиона. 41-летний югорчанин приехал к своему 34-летнему племяннику в село Бегишевское Вагайского района, и они пошли в бар.

В ночном заведении тюменец зачем-то начал бороться с кем-то из местных. Гость из Югры, решив прекратить драку, оттащил родственника, уложил его на землю и стал удерживать руками. Чтобы вырваться, племянник вцепился зубами дяде в палец, но не рассчитал силы и откусил ему ногтевую фалангу.

Пострадавший мужчина обратился за помощью в районную больницу, а медики сообщили о ЧП в полицию. Племянника задержали, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), – сообщили пресс-службе МО МВД России «Тобольский». Теперь тюменцу грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Вагайский район, служба информации

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