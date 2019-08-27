В Тюмени 11 человек отравились грибами

За лето 2019 года в Тюменской области зафиксировано 11 случаев отравления грибами – два в июле и девять в августе. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в июле люди отравились сыроежками домашнего приготовления. В августе причиной отравления в одном случае стали опята, купленные на стихийном рынке. Остальные пострадавшие собирали грибы самостоятельно.

Смертельных случаев не зафиксировано. «Бледных поганок, к счастью, никто не ел», – резюмировали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напоминают, что собирать надо только хорошо знакомые виды грибов, не стоит брать перезрелые, червивые и испорченные. Нельзя брать грибы, растущие вдоль автомобильных и железных дорог – они накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу.

«Нижнюю часть ножки, загрязненную землей, срезают, а грибы тщательно отмывают от песка и сора. У некоторых грибов (маслята) снимают со шляпки пленку, покрытую слизью. Нельзя варить грибы в кастрюлях из алюминия, он способен влиять на вещества, содержащиеся в грибах. В результате грибы чернеют, становятся горьковатыми, а также теряют большинство витаминов», – рассказали в ведомстве.

Тюмень, служба информации

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