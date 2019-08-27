Прокуратура отсудила у бывшего руководителя тюменских приставов больше 2 млн рублей

Прокуратура взыскала более 2 млн рублей с бывшего и.о. замначальника УФССП по Тюменской области Александра Чиркова. Экс-чиновник заплатит сумму ущерба, который причинил, работая в управлении судебных приставов.

Дело рассматривалось в Ленинском суде Екатеринбурга, по месту нахождения Чиркова, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Суд удовлетворил иск прокурора региона о взыскании денег, которые чиновник незаконно получил с августа 2015 по апрель 2016 года. Основанием для иска стал приговор, вынесенный в отношении Чиркова еще в декабре 2017 года. Приговор в отношении Александра Чиркова вступил в силу в мае 2018 года, сообщала пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области.

Согласно материалам дела, Чирков периодически занимал должность исполняющего обязанности заместителя начальника УФССП по Тюменской области. В это время он неоднократно организовывал своим подчиненным выплаты денежных премий. После этого Чирков забирал деньги у сотрудников и использовал их на свое усмотрение.

Как сообщал следственный комитет, часть денег по указанию обвиняемого была потрачена на представительские расходы, приобретение продуктов питания, подарков, хозяйственных товаров, в том числе и для сотрудников УФССП России по Тюменской области. В общей сложности своими действиями Чирков нанес УФССП ущерб в 2 млн 184 тыс. рублей.

Тюмень, служба информации

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