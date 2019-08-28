Тюменские врачи вытащили из женщины огромный камень

Ишимские врачи извлекли из кишечника пациентки камень размером 3 на 4 сантиметра. Из-за него женщина два месяца практически не могла принимать пищу, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

71-летняя женщина обратилась в областную больницу №4 Ишима с жалобами на тошноту и рвоту. По ее словам, два последних месяца она практически ничего не ела, ее постоянно рвало. К врачам пенсионерка обратилась только тогда, когда уже больше не смогла терпеть боль.

Врач-эндоскопист Александр Гребнев заподозрил, что в двенадцатиперстной кишке у женщины находится инородное тело. Рентген подтвердил, что это камень размером с перепелиное яйцо. Пациентку в тот же день отправили на операцию. Выяснилось, что крупный камень из желчного пузыря мигрировал в кишечник и вызвал его непроходимость, поэтому женщина и не могла полноценно питаться.

Пациентке провели операцию. Камень сначала переместили из двенадцатиперстной кишки в желудок, а потом извлекли. Врачи отмечают, что камень такого размера в кишечнике – это очень редкий случай, и при такой патологии отмечается высокая смертность пациентов.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 27.08.19

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