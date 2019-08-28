Семья тюменского олигарха обвиняет ВТБ в рейдерстве

Семья опального тюменского олигарха Федора Хорошилова, отбывшего срок за мошенничество с кредитами банка ВТБ, намерена продолжить борьбу с финансовой организацией. Сестра Федора Хорошилова, Елена, считает банк рейдером, а иск о личном банкротстве бизнесмена, поданный в арбитражный суд, незаконным.

Иск о банкротстве Федора Хорошилова будет рассмотрен Арбитражным судом Тюменской области 9 сентября. Истец – «дочка» банка ВТБ – «ВТБ пенсионный администратор», требует с экс-олигарха и его бизнес-партнера Гендрика Мундутя солидарно 5 млрд 342 млн рублей. Это 200 млн долларов по курсу 2006 года, которые 8 сентября 2006 года ОАО «Технефтьинвест», принадлежавшее Хорошилову, взяло в кредит у банка ВТБ и якобы не вернуло.

Иск был подан еще 8 мая, но его рассмотрение неоднократно откладывалось: апелляционные жалобы с требованием отклонить иск банка подавали в суд и жена Федора Хорошилова Надежда, и сам Федор Хорошилов. Последняя апелляционная жалоба экс-олигарха была отклонена 8 арбитражным судом Омска в августе этого года. Основанием для иска о банкротстве стало решение судебной коллегии Тюменского областного суда от 17 декабря 2018 года, которая взыскала с Хорошилова и Мундутя сумму долга перед банком.

При этом сам Хорошилов на заседание не приехал – по данным источника «Нового Дня», бизнесмен, который освободился из колонии в марте 2019 года, сейчас находится на отдыхе, на одном из курортов.

Хорошилов и его родственники считают банкротство незаконным. Они не согласны и с решением областного суда о взыскании 5,3 млрд рублей, в семье говорят, что банк получил назад свои деньги, когда банкротил в 2009-2010 годах основную компанию Хорошилова – «Технефтьинвест».

Само банкротство ОАО «Технефтьинвест» сестра олигарха Елена Хорошилова называет рейдерским захватом. Общая сумма задолженности компании Хорошилова перед ВТБ составляла немногим менее 800 млн долларов США. В декабре 2009 года ВТБ во внесудебном порядке стал полноправным собственником всех активов «Технефтьинвеста». В их число входили нефтяные компании «Янгпур», «Салымнефть» и «Конданефть». По независимой оценке суммарная стоимость активов составляла 4,3 млрд долларов США.

Однако вся группа компаний «Технефтьинвест» была незаконно переоформлена в кипрской юрисдикции на банк ВТБ за 1 доллар, причем встречного зачета обязательств перед банком не произошло: Федора Хорошилова оставили поручителем и должником в полном объеме.

Спустя пять лет группа ННК Эдуарда Худайнатова выкупила «Конданефть» у ВТБ за 4,4 млрд руб. В апреле 2017 года Худайнатов продал компанию «Роснефти» уже за 40 млрд рублей.

Группа компаний «Технефтьинвест» принадлежала двум компаниям, зарегистрированным на Кипре – 75% владела компания «Талон», еще 25% – «Хэнвортс». 15 декабря 2009 года компания «Талон» перешла в собственность кипрской компании ITC Consultans Limited. Согласно данным министерства торговли, промышленности и туризма Кипра, собственником ITC Consultans Limited являлся JSC VTB Bank – то есть банк ВТБ. В числе руководителей кипрской компании были топ-менеджеры ВТБ, в частности, президент банка Андрей Костин.

По словам Хорошиловой, ее брат никак не контролировал процедуру банкротства «Технефтьинвеста», поскольку все управленческие рычаги находились в руках банка.

«Арбитражный суд вводит процедуру банкротства «Технефтьинвеста» 16 декабря 2009 года, на следующий день после последних изменений в составе акционеров компании, о которых банк ВТБ не уведомил суд. Фактически, банк банкротил свою собственную компанию, активы которой были распроданы за гроши, – считает Елена Хорошилова. – Ввиду того, что в деле о банкротстве банк завуалировано выступал как основной акционер и кредитор, банкротство было фиктивным, такая конструкция никогда бы не позволила бывшему учредителю (Федору Хорошилову – прим. ред.) погасить долги, даже при наличии двадцати покупателей».

Несмотря на передачу активов Хорошилова банку ВТБ, кредит эффективно погашен не был. Как видно из материалов гражданского дела «ВТБ пенсионный администратор» против Хорошилова, задолженность бывшего олигарха все еще составляет, как минимум, 200 миллионов долларов.

Уголовное дело против Федора Хорошилова и его партнера Гендрика Мундутя было возбуждено 10 марта 2010 года – через 1 день после того, как президент банка ВТБ подал заявление против них в правоохранительные органы. По версии следствия, Хорошилов и Мундуть открыли в ВТБ семь кредитных линий почти на 800 млн долларов и не вернули деньги банку, потратив их на предметы роскоши, а не на операционную деятельность ОАО «Технефтьинвест».

Хорошилов скрывался от следствия, находясь сначала в федеральном, а потом в международном розыске. В 2013 году Федора Хорошилова задержали в Подмосковье. В 2016 году суд признал бывшего олигарха и его партнера виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Хорошилов получил семь лет лишения свободы, Гендрик Мундуть отделался условным сроком.

В июле 2016 года фирма Елены Хорошиловой Hanworth Enterprises Limited подала к ВТБ иск на 280 млрд долларов, однако проиграла суд из-за истечения сроков давности. По ее словам, при задержании Федора были изъяты документы компании, и у нее ушли годы, чтобы их восстановить.

В беседе с корреспондентом «Нового Дня» Елена Хорошилова сказала, что юристы продолжат работать над защитой интересов ее брата, как в арбитражных судах России, так и за пределами страны.

В банк ВТБ агентство направило официальный запрос.

Тюмень, Михаил Калянов

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