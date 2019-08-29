Экс-гендиректор АНПЗ объявлен в международный розыск

Экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, обвиняемый с конца октября 2004 года работал в должности генерального директора Антипинского НПЗ. В конце октября 2017 года он продал коммерческой фирме подъездной путь, который завод использовал для транспортировки нефтепродуктов. Сумма контракта составила 20 млн рублей, при рыночной цене объекта в 38 млн рублей. После этого завод взял подъездной путь у фирмы-покупателя в аренду.

Гендиректором Антипинского НПЗ на описываемый момент являлся Геннадий Лисовиченко. Сейчас суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Лисовиченко покинул пределы РФ и объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал «Новый День», ранее Сбербанк обвинил в мошенничестве экс-владельца АНПЗ Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, при получении кредитов они вводили кредитную организацию в заблуждение относительно финансового состояния завода. Мазуров был задержан в связи с данным уголовным делом. В ответ представители Мазурова обвинили Сбербанк в рейдерском захвате предприятия.

Тюмень, служба информации

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