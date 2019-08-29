В Тюменской области на федеральной трассе «Иртыш» введут реверсивное движение

В Тюменской области начинается ремонт федеральной трассы Р-254 «Иртыш» при подъезде к Ишиму (обход Казахстана). Дорожное покрытие обновят на участке с 566,5 по 575 км.

Со 2 сентября на объекте ремонта будет введено реверсивное движение.

«Работы будут проводиться последовательно на участках протяженностью 1 км, что позволит минимизировать неудобства для автомобилистов. На период ремонта движение будет осуществляться согласно временным дорожным знакам с ограничением скоростного режима до 40 км/ч», – сообщает «Уралуправтодор».

Дорожным службам предстоит снять существующее дорожное покрытие, устроить выравнивающий слой из органоминеральной смеси, уложить нижний слой покрытия и верхний из асфальтобетонной смеси, укрепить обочины. Будет произведено восстановление дорожных знаков, сигнальных столбиков, металлического барьерного ограждения и нанесена дорожная разметка. Завершить работы планируется до 20 ноября 2019 года.

Тюмень, служба информации

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