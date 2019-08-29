Под землей в центре Тюмени нашли загадочную древнюю трубу

Под землей в центре Тюмени обнаружили старинную деревянную трубу. Находка была сделана сотрудниками «РСУ-Тюмень» во время строительства нового магистрального водовода.

Сборная квадратная труба проложена на глубине 2 метра вдоль улицы Водопроводной, в том числе пересекает улицу Республики.

«Есть две версии. Первая – канализационная. В начале века в створе нынешних улиц Республики и Водопроводной находился большой общественный туалет, и найденная конструкция вполне могла служить в качестве трубопровода для отведения канализационных стоков, – высказал мнение известный тюменский историк и краевед Александр Петрушин. – Вторая – водопроводная и я все же склоняюсь к ней. Поскольку данный короб продолжается и под улицей Республики, то это вполне может быть остатками системы водоснабжения».

Совместно со специалистами управы Центрального административного округа Тюмени и компании «ДорСтройТюмень» конструкция была демонтирована и передана для изучения в областной музей имени И. Я. Словцова для дальнейшего изучения.

«Стоит отметить, что квадратный трубопровод – неспецифическая находка, поскольку первые трубы в Сибири делали из бревен, при этом подобные квадратные трубы были весьма популярны в Японии и сейчас хранятся в одном из музеев», – отметили в администрации города.

Напомним, первому в Сибири тюменскому водопроводу в этом году исполнилось 155 лет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.08.19

В Тюменской области на федеральной трассе «Иртыш» введут реверсивное движение. / С 1 сентября школьники и студенты снова смогут ездить на электричках за полцены. / Экс-гендиректор АНПЗ объявлен в международный розыск. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»