Крупный тюменский мясокомбинат торговал колбасой с антибиотиками

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в колбасе Ялуторовского мясокомбината антибиотик энрофлоксацин. Замгендиректора предприятия был привлечен к административной ответственности за нарушение технических регламентов на производстве, а у колбасы «Молочная» была отозвана декларация о соответствии.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, пробы, показавшие содержание в колбасе недопустимого антибиотика, были отобраны в рамках мониторинга пищевой продукции. В колбасе было 2,5 мг/кг энрофлоксацина, хотя его содержание в готовой мясной продукции не допускается. Россельхознадзор вынес постановление о привлечении замгендиректора «Мясокомбината Ялуторовский» к административной ответственности и об отзыве декларации о соответствии колбасы «Молочная».

Предприятие не согласилось с решениями Россельхознадзора и обжаловало их в Ялуторовском районном суде и Арбитражном суде Тюменской области. Представители предприятия указывали, что содержание антибиотика многократно ниже допустимого в мясе, из которого сделана колбаса. Также, судя по материалам арбитражного дела, поставщик мяса не уведомил мясокомбинат о применении антибиотика, и специалисты предприятия не проверяли продукты убоя на наличие энрофлоксацина.

Суды первой инстанции мясокомбинат выиграл, постановления регионального управления Россельхознадзора были отменены. Однако управление обжаловало решения в вышестоящие суды. 10 июля Тюменский областной суд отменил решение ялуторовского суда и направил дело на новое рассмотрение. Повторно рассмотрев дело, суд признал законность привлечения замгендиректора предприятия к ответственности. А 22 августа 8 арбитражный суд в Омске встал на сторону Россельхознадзора и оставил в силе решение об отзыве декларации о соответствии на колбасу Ялуторовского мясокомбината.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.08.19

Под землей в центре Тюмени нашли загадочную древнюю трубу. / В Тюменской области на федеральной трассе «Иртыш» введут реверсивное движение. / С 1 сентября школьники и студенты снова смогут ездить на электричках за полцены. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»