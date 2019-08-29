Новое руководство «Запсибкомбанка» оставило акционеров без дивидендов

Крупнейший банк Западной Сибири – «Запсибкомбанк» – резко сократил выплату дивидендов. За 2018 год акционеры банка получили в общей сложности только 184 тысячи рублей против более чем 700 миллионов рублей годом ранее, следует из официального отчета кредитной организации.

При этом прибыль организации растет, за 1 полугодие 2019 года она составила 1,45 млрд рублей, на 64% больше первого полугодия предыдущего года. Объем регулятивного капитала ЗСКБ составил 17,2 млрд рублей – на 7,6% больше, чем в начале года. Величина активов банка возросла на 7 млрд рублей и составила 133,2 млрд рублей.

Кредитный портфель банка также вырос, на 2,3 млрд рублей (до 56, 3 млрд) в случае физических лиц и на 900 млн рублей (до 29,3 млрд руб.) в случае юридических лиц. Уровень «просрочки» в среднем составил 2,81%. Клиенты банка разместили в нем на 1 июля 2019 года 111,8 млрд рублей.

При этом рейтинг кредитной организации в январе был повышен до АА (RU). Прогноз по банку был изменен с «позитивного» на «стабильный». Причиной стало закрытие сделки по приобретению банка группой ВТБ, который с высокой вероятностью может оказать тюменской кредитной организации «экстраординарную поддержку». Сейчас банку ВТБ принадлежит 88,26% акций ЗСКБ.

Напомним, в январе ВТБ закрыл сделку по покупке «Запсибкомбанка», приобретя 71,8%. В частности, свою долю в банке продал президент ЗСКБ, депутат областной думы Дмитрий Горицкий. Он заявил, что намерен сосредоточиться на работе депутата и на развитии отеля DoubleTree by Hilton, совладельцем которого он является вместе со своим коллегой по думе Владимиром Пискайкиным.

Горицкий намеревался остаться в органах управления банком до 2020 года, но покинул его по решению собрания акционеров 18 апреля. Сейчас председателем совета директоров банка является сын руководителя ФСБ России Александра Бортникова, Денис Бортников.

Тюмень, служба информации

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