В Тюмени кандидата от КПРФ оштрафовали за призыв идти на выборы

Кандидата в депутаты тюменской областной думы от КПРФ Анатолия Княжева привлекли к административной ответственности. Полиция составила на Княжева протокол по статье 5.12 КоАП РФ (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах).

Видеоролик своего общения с сотрудником полиции, составившим протокол, разместил в соцсети «Фейсбук» сам Анатолий Княжев. На записи видно, как кандидат зачитывает протокол, согласно которому он нарушил федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Теперь материалы административного дела рассмотрит суд. Кандидату от КПРФ грозит штраф в 1 тысячу рублей.

Как рассказал «Новому Дню» Княжев, его привлекли к ответственности за размещенный в Интернете около двух недель назад видеоролик длиной в полминуты. На нем кандидат от КПРФ, стоя на территории заводе «Бентек» в Тюмени, призывал граждан идти на выборы. При этом видеоролик не был зарегистрирован в территориальной избирательной комиссии. Сейчас он удален из сети Интернет.

Анатолий Княжев – кандидат от КПРФ на довыборах в тюменскую областную думу. Кроме Княжева, за мандат депутата борются гендиректор компании «Мостострой-11» Николай Руссу («Единая Россия»), бывший коммунист Максим Карпиков («Справедливая Россия») и либерал-демократ Мурат Тулебаев (ЛДПР). Выборы пройдут в ближайшее воскресенье, 8 сентября.

Тюмень, служба информации

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