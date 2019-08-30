В Тюмени митинг родителей заставил чиновников решать вопрос с аварийной школой

В Тюмени создана рабочая группа, которая определит дальнейшую судьбу школы №50, где родители учеников устроили стихийный митинг против ужасных условий обучения.

В группу, кроме чиновников, вошли представители родительской общественности и депутаты гордумы. Во вторник, 3 сентября, они соберутся вместе с проектировщиками и руководством городского имущественного казначейства, которое должно было следить за своевременным ремонтом школы. Одно из предложений, которое прозвучит на совещании, будет о распределении учеников по другим школам.

«Я предложил директору городского департамента образования Вячеславу Воронцову рассмотреть вопрос о распределении детей из 50-й школы в 49 школу и 34 лицей. В этом случае для доставки детей должны быть организованы школьные автобусы», – сообщил «Новому Дню» депутат тюменской гордумы Мурат Тулебаев.

Школа состоит из двух корпусов, причем первый закрыт на ремонт с прошлого года и все ученики занимаются во втором корпусе бывшей 35-й школы на улице Мира, 14, состояние которой также оставляет желать лучшего. Условия для учебы недопустимые. Стены здания – в трещинах, на которых установлены «маячки» на случай дальнейшего разрушения. Самый верхний этаж здания закрыт. Как пишут в соцсетях местные жители, открыть третий этаж запрещают пожарные, потому что это небезопасно.

В соцсети «ВКонтакте» появилась гневная публикация тюменки Александры Савельевой, которая описала состояние 50-й школы. «Мало того, что дети учатся в коридорах, школа разваливается на глазах, разбитые окна в спортивном зале (зимой там очень холодно), со стен валится штукатурка, а фасад оставляет желать лучшего, – написала девушка. – В то время в первом корпусе ничего не происходит. Родителям обещали, что в течение года первый корпус отремонтируют, и дети в следующем году смогут там учиться. Но за год там практически ничего не изменилось».

В комментариях тюменцы написали, что дети учатся в три смены, в том числе в субботу, и приходят домой в 19 часов.

Возмущенные родители школьников устроили 28 августа стихийный митинг. На него приехал Вячеслав Воронцов, но негодование собравшихся (по словам очевидцев, присутствовали около ста человек) было столь велико, что директору департамента образования практически не дали сказать ни слова.

В пресс-службе департамента образования Тюмени «Новому Дню» сообщили, что здание школы №50 на улице Московский тракт – одно из приоритетных для проведения капитального ремонта. Школа была построена еще в 1958 году.

Сама история ремонта напоминает невеселый анекдот. С целью проведения первого этапа капитального ремонта 23 апреля 2018 года между школой № 30, ООО «ГЕОФОНД+» и МКУ «ТГИК» был заключен договор на выполнение работ по усилению строительных конструкций.

Работы были выполнены в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и в установленный договором срок. Акт приема-передачи объекта после выполнения работ был подписан сторонами договора 24 августа того же года.

Было проведено усиление фундамента и цокольного этажа школы, а также усиление стен спортивного зала. В результате этих работ отделка школы пострадала настолько, что учиться в ней стало нельзя. Восстановление отделки в условия договора не входило. А управление МЧС по Тюменской области в марте 2018 года выявило отсутствие эвакуационных выходов. Устранить эти нарушения можно только в ходе капитального ремонта.

Параллельно в июне 2017 года школа заключила договор на разработку проектной документации для капитального ремонта с ООО «Сибгражданпроект». В апреле 2018 года ПСД была отправлена на экспертизу, которая в июле дала отрицательное заключение. Положительное заключение экспертизы удалось получить только в декабре 2018 года. До прохождения экспертизы смета работ составила 215 млн рублей, после экспертизы сократилась до 136 млн рублей.

Конкурс на проведение работ был объявлен 24 декабря 2018 года, но на него никто не заявился. После этого выяснилось, что проектно-сметную документацию снова надо корректировать из-за изменения размера НДС и стоимости материалов. Документы были направлены на экспертизу 2 июля 2019 года, она должна завершиться 23 сентября этого года, после чего предстоит новый конкурс для выбора подрядчика.

Сейчас завершение капремонта школы планируется на 1 сентября 2020 года. Кроме того, ПСД капитального ремонта 2 корпуса школы №50 также разработана и направлена на экспертизу.

В департаменте добавили, что для удобства увеличившегося количества учеников в корпусе школы на улице Мира добавили два туалета и сделали ремонт для открытия дополнительных учебных кабинетов.

Дети, говорят в департаменте, учатся в две смены. Для части классов при этом используется модель нелинейного расписания, когда занятия начинаются в 11:40 и 15:10.

Сейчас ученики школы №50 готовятся к 1 сентября. Несмотря на состояние их школы, им предстоит снова посещать занятия в ее стенах. «Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Тюмень, служба информации

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