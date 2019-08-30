В Тюменской области «скорая помощь» попала в ДТП и перевернулась (ФОТО, ВИДЕО)

В Тобольске «скорая помощь» попала в ДТП и перевернулась. Видео с места происшествия тоболяки разместили в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла около торгового центра «Арбат» – на перекрестке улиц Менделеева и Юбилейной столкнулись «скорая» и легковой автомобиль Киа. По предварительным данным, «скорая» ехала на вызов на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками. Киа двигалась на зеленый сигнал светофора. Обстоятельства ДТП выясняются.

На видео можно заметить эвакуатор и еще одну машину «скорой помощи». В комментариях один из тоболяков написал: «Ее тупо сбила легковушка, я стоял на балконе и все видел».

«Бригада ехала на вызов, в момент аварии в ней находились водитель, врач и фельдшер, пациента в машине не было, – сообщили пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. – «Скорая помощь» направлялась на срочный вызов, человеку стало плохо в общественном месте. В 15:02 на станцию «скорой помощи» поступило сообщение, что машина «скорой» попала в ДТП. Диспетчер незамедлительно отправил к пациенту ближайшую свободную бригаду «скорой помощи» и еще одну – на место ДТП».

В больницу были доставлены врач и фельдшер «скорой», они проходят детальное обследование. Других пострадавших в ДТП нет.

Тобольск, служба информации

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