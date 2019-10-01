Бизнесмен из Екатеринбурга лишился компании из-за тюменских мошенниц

В Тюмени вынесли приговор двум мошенницам, которые под видом оказания услуг в получении кредита обирали граждан. В числе жертв оказались не только люди с испорченной кредитной историей, но и те, кому были срочно нужны крупные суммы.

Так, в июле 2017 года предпринимателю из Екатеринбурга срочно понадобились 9 млн рублей для расширения бизнеса, а оформление кредита в банке требовало времени. Он приехал в Тюмень и передал мошенницам 600 тыс. рублей по договору об оказании консультационных услуг, но кредита так и не получил. Мужчина вынужден был продать свой бизнес.

В 2017 году тюменские мошенницы похитили деньги у девяти человек. Кроме того, одна из женщин в разное время в одиночку обманула еще пять жертв, которые тоже хотели получить кредит. Общая сумма похищенных средств у 14 потерпевших составила более 4 млн рублей.

«В основном в числе пострадавших те, у кого была плохая кредитная история. Они платили злоумышленницам деньги за услуги, поскольку сами получить кредиты в банках не могли», – пояснили в генпрокуратуре.

Ленинский районный суд Тюмени Тюменской области признал обеих женщин виновными в мошенничестве. Одна из тюменок получила 3,5 года лишения свободы, вторая – 5 лет.

Кроме того, они должны выплатить 11 потерпевшим материальный ущерб в размере 2,5 млн рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 30.09.19

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