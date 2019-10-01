Замгубернатора Тюменской области получил новые полномочия

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин получил новые полномочия. Теперь он возглавляет комиссию по повышению устойчивости функционирования организаций в Тюменской области. Соответствующую поправку в постановление о распределении обязанностей между должностными лицами внес глава региона Александр Моор.

Напомним, до этого в перечень структур, возглавляемых Вахриным, входили штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области, межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе, рабочая группа по реализации тобольского проекта разведки и разработки запасов углеводородного сырья, территориальная комиссия по аттестации аварийно-спасательных служб и инвестиционный совет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.10.19

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