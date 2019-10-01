Замгубернатора Тюменской области пытается засудить инвалида

В Тюмени начался судебный процесс по иску заместителя губернатора, директора департамента социального развития региона Ольги Кузнечевских к инвалиду, общественнику Андрею Романову.

Поводом для иска стало видеообращение Романова, в котором он рассказал о тобольском инвалиде-колясочнике, лишенном возможности покидать пределы квартиры. Соответчиком по делу выступает тюменское издание «Парк 72», на сайте которого и было размещено обращение Романова.

Как рассказал «Новому Дню» Романов, Кузнечевских оскорбило обвинение в халатном исполнении обязанностей. Сам инвалид считает, что замгубернатора, в ведении которой находится соцполитика, не следит должным образом за обеспечением инвалидов средствами реабилитации. При этом Романов настаивает, что в видеоролике он лишь высказывал свое личное предположение.

В обращении Романов рассказал об инвалиде первой группы Андрее Трифонове. Трифонов – спортсмен, играет в «боччу». Длительное время он был фактически заперт в четырех стенах, потому что в подъезде его дома отсутствовал лифт или специализированный подъемник. В мае 2017 года Трифонов обратился к президенту Владимиру Путину во время прямой линии главы государства и рассказал о своей проблеме. Путин поручил областным властям решить вопрос, но за два года подъемник для Трифонова так и не был установлен.

В мае 2019 года видеообращение коллег Андрея Трифонова к президенту Владимиру Путину с комментариями Андрея Романова было размещено в сети Интернет. Также Андрей Романов обратился в Следственный комитет с жалобой на чиновников. Жалоба была перенаправлена в прокуратуру Тюменской области. Надзорное ведомство провело ряд проверок, и в августе 2019 года в многоквартирном доме Андрея Трифонова была установлена подъемная платформа.

Основанием для прокурорского вмешательства официально была указана именно публикация материала Романова в сети Интернет, а самого общественника прокуратура похвалила за гражданскую позицию.

Несмотря на это, 9 августа 2019 года Ольга Кузнечевских подала в Калининский районный суд Тюмени иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В понедельник, 30 сентября была назначена дата первого судебного заседания. Оно состоится 28 октября.

В своем иске Ольга Кузнечевских пишет, что сведения, которые Романов сообщил в своем видеообращении, не соответствуют действительности.

В частности, замгубернатора считает ложью следующую информацию: «По непонятной причине парню до сих пор не установили подъемник. Мало того – от собранных денежных средств в июле 2017 года (а это около 2 миллионов рублей) на счете, с помощью которого собирали деньги на подъемник, к февралю 2019 года осталось всего 45 тысяч рублей. Счет открыт в управлении социальной защиты Тобольска, которая является хранителем и распорядителем. Куда и почему исчезли деньги, которые должны были направить на покупку подъемника, неизвестно. Думаю, что это произошло из-за отсутствия какого-либо контроля или же, наоборот, с одобрения департамента социального развития Тюменской области и его уважаемого директора Кузнечевских Ольги Александровны».

Замгубернатора указывает, что счет для сбора денег был открыт в тобольском городском «Центре социального обслуживания населения». Это организация, которая собирала средства во время всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра!» в Тобольске. Учредителем организации является тобольская мэрия.

«На основании вышеизложенного информация о том, что истец осуществляет контроль за расходованием денежных средств, находящихся на данном счету всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра!» в Тобольске не соответствует действительности», – утверждает Ольга Кузнечевских в своем иске.

Кузнечевских требует от Андрея Романова записать новое видеообращение с опровержением информации и разместить его на том же сайте park72.ru. Никаких денежных требований чиновница не выдвигает.

Сам Романов иск не признал. В качестве третьей стороны по делу по просьбе Романова заявлен Андрей Трифонов. Вместо него по доверенности в процессе примет участие его мать. Сам тобольский инвалид просто физически не сможет подняться в зал судебного заседания из-за особенностей здания Калининского суда, – рассказал Андрей Романов.

В пресс-службе департамента социального развития Тюменской области от комментариев отказались.

В администрации города Тобольска «Новому Дню» объяснили, куда пропали средства, собранные на подъемник Трифонову. В мэрии рассказали, что сбор денег в рамках акции «Под флагом добра» проходит в городе каждый год. Этим занимается Центр социального обслуживания населения, потому что так проще собирать информацию об инвалидах, и конкретных мерах поддержки, в которых они нуждаются.

В 2017 году не было достигнуто понимание с семьей Андрея Трифонова по поводу того, какой именно нужен подъемник. Тот, который хотела поставить семья инвалида, установить в его подъезде было невозможно. Пока решался вопрос о том, какой подъемник ставить, собранные средства были потрачены на нужды других инвалидов.

«Как только понимание было достигнуто, необходимые средства сразу были собраны», – сообщили в пресс-службе тобольской мэрии.

Тюмень, служба информации

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