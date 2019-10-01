Тюменцы заявили в Следственный комитет о новых случаях незаконного изъятия органов

В Тюмени следователи проверяют областную клиническую больницу №2. Причиной послужило еще одно заявление о незаконном изъятии органов у пациента, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

«Заявление поступило 25 сентября, сейчас следователь проводит проверку», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе.

Сообщение о том, что врачи ОКБ №2 незаконно вырезали внутренние органы у 26-летнего мужчины, разместила в соцсети «ВКонтакте» его тетя.

«21.09.19 в ОКБ2 Тюмени умер мой племянник Сергей Т. 1993г.р. Сестре показали тело Сережи вечером уже холодным в реанимации с разрезанным животом! Объяснили, что произошла остановка сердца, запускали сердце, якобы, несколько раз, начал вздуваться живот, поэтому разрезали. Но гноем был поражен сосуд, он потерял три литра крови и спасти его не удалось», – сообщила женщина.

По ее словам, впервые мужчина обратился в больницу 19 сентября с болями в животе. Якобы, у него взяли анализ крови, поставили диагноз «гастрит» и отправили домой. Там больного рвало кровью, ему вызвали «скорую», которая доставила пациента снова в ОКБ №2.

«20.09.19 ночью Сергея отправили домой с тем же диагнозом. В три часа ночи ему стало совсем плохо, опять вызвали «скорую». Утром отправили в реанимацию, жене ничего не сообщали, «скорая» забрала все предыдущие выписки. Сутки жена не могла дозвониться до реанимации. [Она] приезжала с сестрой в больницу днем 21 сентября, их не пустили в реанимацию: [сказали, что пациент] очень тяжелый. А вечером показали холодное тело с разрезанным животом. Считаем, что у Сережи изъяли органы», – говорится в сообщении.

Женщина пишет, что уголовное дело по данному факту не возбуждено.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области отрицают возможность изъятия органов. «Описываемые симптомы являются явным противопоказанием к донорству органов, – заявили в пресс-службе. – Такого факта однозначно в данной ситуации быть не могло».

В департаменте заявили, что по фактам смерти всегда проводится проверка независимыми экспертами, вне зависимости от того, поступило ли заявление от родственников.

В пресс-службе ОКБ №2 сообщили, что внутрибольничная проверка, действительно, ведется. Она инициирована по факту смерти и не связана с информацией, размещенной в соцсети.

«Существуют латентные, труднодиагностируемые формы заболеваний, – заявили в больнице. – В случае проведения проверки Следственным комитетом, ему будут предоставлены все необходимые документы, даны объяснения согласно действующему законодательству. Мы заинтересованы в том, чтобы у родственников пациента не осталось вопросов».

В больнице выразили соболезнования родным и близким умершего мужчины.

Ранее родные другого пациента ОКБ №2 – попавшего в аварию 19-летнего парня – штурмом взяли отделение реанимации. Они обвинили врачей в неоказании помощи пациенту и попытке изъять органы у еще живого человека.

Медики обвинения отрицали, они заявляли, что смерть мозга находившегося в коме молодого человека наступила за несколько часов до того, как его отключили он аппаратуры, поддерживающей жизнедеятельность. И родственники, и медики написали заявления в правоохранительные органы. Родственники – о неоказании помощи пациенту, а сотрудники больницы – об угрозах расправой.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.10.19

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