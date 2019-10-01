В Тюмени раскрыли убийство бизнесмена

Тюменские следователи раскрыли убийство предпринимателя, которого весной 2017 года зарубили лопатой.

Исчезновение бизнесмена заметили лишь через год, когда к нему в гости приехал из другого города племянник. Не найдя дядю, он обратился в полицию с заявлением о пропаже человека.

Вскоре был задержан 38-летний мужчина, который признался, что убил пропавшего бизнесмена, и указал место захоронения.

«В апреле 2017 года 44-летний предприниматель приехал домой к обвиняемому в садоводческое общество, расположенное по Велижанскому тракту города Тюмени. Между мужчинами произошел конфликт, в процессе которого потерпевший толкнул обвиняемого. После чего, обвиняемый взял штыковую лопату и ударил потерпевшего по голове в область затылка. От удара мужчина скончался. Потом обвиняемый оттащил тело в лесополосу, расположенную за дачным участком, где закопал. После чего, похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 1 млн 800 тыс. рублей», – рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

Тюменца обвинили в убийстве и нескольких преступлениях, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в суд.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.10.19

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