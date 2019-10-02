ГИБДД назвала самые опасные перекрестки Тюмени

Тюменские гаишники обнародовали список самых аварийных мест областной столицы. В их число вошли 12 локаций, где с начала 2019 года произошло три и более ДТП.

По данным областной ГИБДД, самой аварийной является кольцевая развязка улиц Федюнинского и Мельникайте. Здесь произошло девять столкновений автомобилей, одна машина наехала на препятствие и был сбит один пешеход. Вторым по аварийности оказался участок улицы Максима Горького у ТРЦ «Гудвин». Здесь произошло семь ДТП, в них пострадали 11 человек.

Третье место по аварийности поделили перекрестки улиц Щербакова и Тимуровцев и Малышева с Тобольским трактом. Здесь произошло по пять аварий.

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области отметили, что количество аварийноопасных мест в Тюмени сократилось по сравнению с 2018 годом. По итогам прошлого года мест на тюменских дорогах, где произошло более трех ДТП, набралось более 50. В ГИБДД связывают уменьшение количества мест концентрации ДТП с мероприятиями по организации дорожного движения, установкой камер видео- и фотофиксации и работой нарядов ДПС. Так, перестали быть аварийными перекрестки улиц Первомайской и Ленина (9 ДТП за 2018 год), Щербакова и Мелиораторов (10 ДТП за 2018 год). В пресс-службе ГИБДД региона снижение числа аварий объясняют изменением режима работы светофора на первом из перекрестков и снижением порога максимальной скорости и запретом левого поворота на втором.

Тюмень, служба информации

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