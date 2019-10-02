В Тюмени хозяйка квартиры набросилась с ножом на квартиранта

В Тюмени хозяйка квартиры ударила ножом собственного квартиранта. Семья пострадавшего снимала у женщины комнату.

Вечером 29 сентября к хозяйке пришел приятель, и они вместе с квартирантами устроили застолье. Как сообщили в УМВД по Тюменской области, в ходе распития алкогольных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт.

«Защищая позицию своего гостя, хозяйка квартиры нанесла ножевое ранение в брюшную полость арендатору комнаты, причинив ему тяжкий вред здоровью», – рассказали в полиции.

Стражи правопорядка задержали безработную 51-летнюю подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Тюмень, служба информации

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