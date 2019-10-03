В Тюменской области экстренно эвакуировали жителей многоквартирного дома

В Тобольске из-за угрозы обрушения в ночь на четверг, 3 октября, было эвакуировано аварийное общежитие. В здании проживало 114 человек, зимовать им придется в хостеле или у родственников.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тобольска, здание общежития по улице Октябрьской, 55 было признано аварийным еще в апреле этого года, однако жильцы отказались покидать свои квартиры. Вечером в среду, 2 октября, управляющая компания, которая отслеживала состояние пятиэтажки, обнаружила подвижки «маячков» в несущих конструкциях здания. В мэрии приняли решение об эвакуации жителей.

Эвакуацию проводили с 22 часов среды до 2 часов ночи четверга. На месте работали сотрудники администрации города, МЧС, полиция, «скорая помощь» и добровольные казачьи дружины. Все, кто находился в здании, были эвакуированы, сейчас продолжаются работы по эвакуации, потому что часть жильцов находилась на работе. Для эвакуированных людей был предоставлен автобус, тех из жильцов, кому не удалось уехать к родственникам, разместили в хостеле.

Сейчас люди могут забрать свои вещи в присутствии сотрудников МЧС. Здание охраняет полиция. Принято решение о сносе дома. В мэрии сообщили, что здание изначально было построено с нарушениями, у него частично отсутствует фундамент. Сейчас с каждой семьей отрабатывается вопрос временного размещения. Тем, кто не сможет остановиться у родных и друзей и кого не устраивает хостел, будут выделены деньги на компенсацию стоимости аренды жилья.

Жильцы аварийной «общаги» будут расселены. В пятницу, 27 сентября, во время визита в Тобольск губернатора Александра Моора было принято решение о выделении средств на расселение здания. Всего в пятиэтажке 64 жилых помещения, ориентировочный размер компенсации собственникам каждого из них может составить около 2 млн рублей. В мэрии подчеркнули, что на рынке жилья Тобольска достаточное количество предложений о продаже квартир, и сложностей с расселением возникнуть не должно.

В комментариях в группе «Типичный Тобольск» «Вконтакте» местные жители пишут, что решение о признании здания аварийным было принято в июне, но жильцов не уведомляли официально о необходимости покинуть здание. «Весной сама лично заходила в жилкомитет и спрашивала, когда будут переселять, сказали, что финансирования не было и неизвестно когда будет, – написала Евгения Суючева. – Вот и до тянули до того, что произошло».

Тобольск, служба информации

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