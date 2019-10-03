Тюменец представился сантехником, чтобы убить пенсионерку

В Ишиме двое мужчин убили и ограбили 79-летнюю женщину. Трагедия произошла 27 сентября 2019 года. Один из преступников ранее оказывал пенсионерке услуги по замене сантехники, поэтому, когда он с другом пришел под предлогом проверки, женщина, ничего не опасаясь, впустила его в квартиру.

«Он позвал женщину в ванную комнату, где толкнул на пол и нанес два удара по голове. От полученных ран она скончалась через непродолжительное время. Далее, второй обвиняемый проник в квартиру погибшей, после чего злоумышленники похитили 162 тыс. рублей, лежавшие в книге Мамина-Сибиряка «Горное гнездо», принадлежащие жертве», – рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

Вскоре оба подозреваемых были задержаны. Ими оказались ранее судимые жители Ишима 30-ти и 43-х лет. Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). А 30-летнему мужчине также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека).

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 03.10.19

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