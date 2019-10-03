Тюменец заявил о похищении, чтобы покататься на полицейской машине

В Ишимском районе молодой человек заявил о собственном похищении, чтобы добраться до соседнего райцентра на полицейской машине.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, 13 сентября 23-летний подозреваемый находился на автодороге Ишим – Большое Сорокина у села Прокутское. Он позвонил по телефону «02» в полицию межмуниципального отдела МВД «Ишимский» и рассказал, что его похитили неизвестные и везут в багажнике автомобиля. Полицейские выехали по вызову, но на месте обнаружили, что мужчину никто не похищал, он просто не хотел идти пешком и надеялся, что стражи порядка подвезут его до села Большое Сорокино

В итоге было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Подозреваемому может грозить наказание от штрафа до 120 тыс руб до двух лет лишения свободы.

Ишимский район, служба информации

Ишимский район. Другие новости 03.10.19

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