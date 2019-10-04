В Тюменской области многодетный отец изрубил топором щенка на глазах семьи

В селе Аромашево пьяный многодетный отец на глазах своих детей изрубил топором щенка. ЧП произошло еще 12 июля. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, ранее судимый мужчина решил убить щенка своей беременной сожительницы. Женщина завела собаку и назвала ее Барсиком, но через некоторое время сожитель привез из деревни Кротово собственного пса.

Живодер заявил своей сожительнице, что давно хотел убить Барсика. Мужчина вышел во двор, где бегала собака и играли четверо его малолетних детей. Он три раза ударил щенка топором, а потом еще живого положил в пластиковый пакет и выбросил в мусорный контейнер. Щенок умер от полученных ран.

На допросе мужчина утверждал, что щенок бегал за курицами. По версии обвиняемого, он схватил собаку, после чего та его укусила. Тогда, разозлившись, мужчина убил животное.

Труп пса обнаружила проходившая мимо мусорного контейнера девочка. Она рассказала о находке матери, а та сообщила в полицию. Живодер был задержан, его ждет суд по обвинению в жестоком обращении с животными, совершенном в присутствии малолетнего. Кроме того, мужчину будут судить еще и за причинение легкого вреда здоровью. По версии следствия, 23 августа 2019 года он, будучи пьяным, избил односельчанина.

Аромашено, служба информации

Аромашено. Другие новости 04.10.19

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