В тюменском ночном клубе «отжали» айфон у немца, приехавшего на предприятие Сибура

В Тобольске ограбили молодого немца, приехавшего работать на стройку «Запсибнефтехима» (проект Сибура). Гражданин ФРГ хотел отдохнуть в местном ночном клубе «Распутин», но лишился мобильного телефона, сообщил источник в Тобольске.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что в минувшую субботу в полицию Тобольска обратился иностранный гражданин 1997 года рождения. Иностранец отдыхал в одном из увеселительных заведений города, где у него и произошел конфликт с двумя местными жителями 20-ти и 21-го года. Немец подрался с тоболяками, а после драки пошел домой. Его противники догнали иностранца и забрали у него айфон стоимостью 80 тысяч рублей.

Оперативники, прибывшие на место преступления, задержали двоих грабителей. У одного из них изъяли айфон и вернули его немцу. За грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, «гостеприимным» тоболякам грозит до 7 лет лишения свободы.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 04.10.19

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