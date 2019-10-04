Прокуратура Тюменской области заявила о срыве программы капремонта в Тобольске

Капремонт многоквартирных домов в 2019 году в Тобольске может быть сорван. К такому выводу пришла в ходе проверки прокуратура Тюменской области.

В Тобольске в 2019 году согласно краткосрочному плану капитального ремонта должны быть модернизированы 178 многоквартирных домов. В четверг, 3 октября сотрудники прокуратуры Тюменской области совместно с региональным Фондом капремонта многоквартирных домов и областным департаментом ЖКХ проверили ход ремонтных работ на ряде объектов Тобольска.

«Проанализировав темпы капитального ремонта многоквартирных домов на территории города, мы пришли к выводу, что если дополнительные меры не будут приняты, в том числе администрацией города, то можем по итогам года констатировать срыв краткосрочной программы капремонта», – сообщили «Новому Дню» в прокуратуре Тюменской области.

Из 178 домов ремонтные работы полностью завершены в 49 домах. «Это всего 28% от общего числа, а сейчас уже начало октября, – сообщили в прокуратуре. – Даже один этот факт позволяет нам предполагать, что программа может быть сорвана».

В результате, чтобы не допустить нарушение прав тоболяков на своевременный капитальный ремонт их домов, прокуратура объявила предостережения заместителю главы Тобольска Александру Шпиренко и директору МКУ «Тобольскстройзаказчик» Веронике Поповой.

Тобольск, служба информации

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