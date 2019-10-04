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Пятница, 4 октября 2019, 16:39 мск

Новости Тюмень

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Тюменских энергетиков оштрафовали за работы на чужой земле

Тюменские энергетики АО «СУЭНКО» оштрафованы за прокладку электрических сетей на муниципальной земле без оформления соответствующих разрешений. Региональное управление Росреестра оштрафовало компанию на 200 тысяч рублей.

Нарушения при прокладке электрических сетей в полосах отвода улиц Федерации и Суворова в Тюмени нашла городская прокуратура. Полосы отвода автомобильных дорог являются участками муниципальных земель, и работы там возможны только после установления так называемого публичного сервитута – то есть права пользования. «СУЭНКО» работала без таких прав. Договоры компания заключила с департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени в апреле и июле.

В результате, против компании были возбуждены административные дела за «использование земельного участка лицом, не имеющим на него прав». По результатам рассмотрения этих дел «СУЭНКО» была оштрафована Росреестром на 200 тысяч рублей, а начальник отдела капстроительства филиала «Тюменские городские электрические сети» – на 40 тысяч рублей.

АО «СУЭНКО» через «Корпорацию СТС» находится под контролем уральских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова. Через ряд своих ресурсоснабжающих организаций Бобров и Биков контролируют практически все сферы коммунального хозяйства Тобольска, в Тюмени вне сферы их влияния находится только холодное водоснабжение и водоотведение. Также Алексею Боброву принадлежит региональный оператор по обращению с коммунальными отходами – компания «ТЭО».

Тюмень, служба информации

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