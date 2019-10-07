В Тюмени 4-летняя девочка выпала с 14 этажа

В Тюмени рано утром 6 октября погибла 4-летняя девочка. Ребенок выпал с балкона 14-го этажа дома на ул. Василия Гольцова,9. Момент трагедии попал на видео, очевидцы разместили видео в группе «Тюмень» Вконтакте.

Также в сеть попал ролик с матерью погибшей девочки. Женщина общается с сотрудниками полиции у крыльца дома и не выглядит расстроенной. В комментариях тюменцы сообщают, что семья якобы была неблагополучной и когда ребенок выпал с высоты, дома никого не было.

«Родителей вообще не было дома, горе мамаша пошла в магазин за сигаретами. Очевидцы слышали, что с верхних этажей ребенок звал маму и потом произошло само падение», – написала пользователь Кристина Хлопкова.

Следственный комитет проводит проверку, установливаются причины и условия, которые могли привести к трагедии. «Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, что за лето 2018 года в Тюмени из окон выпали 12 детей, шестеро из них погибли.

Тюмень, служба информации

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