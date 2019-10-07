Жители Ишима в ужасе от того, как благоустроили город для элиты (ФОТО)

Жители Ишима шокированы благоустройством города. В социальной сети «Вконтакте» люди разместили фотографии причудливых «малых архитектурных форм». На фото группа синих свиней с «вытекающими» из орбит голубыми глазами. Животных, в странных позах сидящих на лысом газоне, комментаторы назвали «убожеством».

Фотографии размещены в группе «Ишим» под заголовком «ишимские хрюхи желают вам прекрасного воскресенья». Преимущественно свиньи окрашены в синий и оранжевый цвета, однако есть голубые, желтые и даже зеленые вкрапления.

Как выяснилось, над скульптурами специально для местных элит потрудились ученики школы искусств.

Как рассказал «Новому Дню» мэр Ишима Федор Шишкин, фигуры свиней были установлены 11 лет назад еще при предыдущем руководителе муниципалитета Сергее Путмине. Изначально свиньи были черного цвета.

«Потом местная элита попросила разукрасить эти фигуры. И школа искусств их разукрасила. Когда я заступил на должность, они уже так выглядели. Там ничего страшного нет, но я заеду, посмотрю, может, кто-то специально что подрисовал. А так это все нормально воспринимается. Свиней поставили, потому что Ишимский племзавод же здесь, 96 тысяч поголовье свиней. Жители были очень довольны. Дети то пятачок свиньям потрут, то на них сфотографируются», – говорит Шишкин.

Глава Ишима не смог вспомнить, были ли скульптуры свиней установлены за счет бюджетных средств или на деньги кого-то из предпринимателей.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 07.10.19

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