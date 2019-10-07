В Тюмени пенсионеру на даче перемололо ногу

В Тюмени пенсионер едва не погиб на собственной даче. Ногу 73-летнего мужчины затянуло в мотоблок, он получил сложный перелом, началось сильное кровотечение.

Мужчина получил тяжелую травму на даче в воскресенье, 6 октября. Он вспахивал огород с помощью мотоблока, когда его левую ногу затянуло внутрь механизма. Нога пенсионера была сломана в голени в двух местах, из двух больших рваных ран началось обильное кровотечение.

Родственникам удалось остановить кровотечение с помощью веревочной «скрутки», они вызвали «скорую помощь». Приехавшие в течение 20 минут медики увидели, что нога деформирована, на ней две рваные раны – 16 на 6 сантиметров и 7 на 4 сантиметра. В ранах виднелись обломки кости.

Бригада «скорой» зафиксировала ногу пострадавшего, поставила ему капельницу и доставила пенсионера в ОКБ№2 Тюмени, где мужчине фактически собрали кость ноги из осколков. Сейчас пенсионер получает лечение в больнице.

Тюмень, служба информации

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