Тобольский подрядчик «СИБУРА» замешан в уголовном деле на 1,4 млрд рублей

В Тобольске возбуждено уголовное дело против работников подрядчика «СИБУРа» – компании «Промэкскавация». По версии следствия, компания причинила ущерб природе Тобольского района на сумму более 1,4 млрд руб.

Как сообщил источник «Нового Дня» в Тобольске, уголовное дело возбудила полиция по статье 262 УК РФ – «нарушение режима особо охраняемых территорий и природных объектов». Якобы, «Промэкскавация» вышла за пределы участка недр «Санниковский», на котором добывала песок. Участок расположен на территории заказника регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс» в Тобольском районе. Своими действиями компания уничтожила плодородный слой почвы на территории 5,6 гектара. Ущерб природе составил более 1 млрд 406 млн рублей. Уголовное дело возбуждено против неустановленного должностного лица «Промэкскавации».

Как рассказала «Новому Дню» бывший соучредитель компании Лариса Шакурова, сумма ущерба не учитывает стоимость песка, незаконно добытого компанией. Источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам, говорит, что речь может идти в общей сложности об ущербе в 2,5 млрд рублей. Лариса Шакурова утверждает, что сумма всех нарушений компании может «потянуть» на 10 млрд рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала выездная проверка, которую провели в июле 2019 года совместно сотрудники департамента недропользования и экологии Тюменской области, ФСБ, прокуратуры, управления лесного хозяйства и Росприроднадзора.

По словам Шакуровой, кроме уголовного дела об уничтожении плодородного слоя почвы у правоохранительных органов есть вопросы к главам двух сельских поселений Тобольского района. В частности – к главе Санниковского сельского поселения Галине Скипиной, так как именно на контролируемой ею территории действует карьер. И к главе Тобольского района Юрию Батту, который, по данным источника «Нового Дня», выдал разрешение на работу «Промэкскавации».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области не смогли подтвердить или опровергнуть факт возбуждения уголовного дела. Материалы проверки передали в следственное управление СК РФ по Тюменской области, заявили в областном полицейском главке. В СУ СК пообещали предоставить комментарий позднее.

Управляющий АО «Промэкскавация» Сергей Селюк заявил «Новому Дню», что впервые слышит о возбуждении уголовного дела. Селюк подтвердил, что у прокуратуры были претензии к его компании. Надзорное ведомство посчитало, что компания нарушила проект разработки карьера.

«Прокуратура написала, что мы не с той стороны зашли в карьер и что мы складировали песок на территории заказника. Но у нас в проекте указано, что мы в карьер можем с разных сторон заходить. А на ту территорию, где мы якобы нарушили земли заказника, у нас есть разрешение администрации Тобольского района на складирование песка. В случае нарушения почвенно-растительного слоя мы обязаны выполнить после себя рекультивацию», – сообщил Селюк.

Получить комментарий Юрия Батта не удалось, глава Тобольского района находится в отпуске.

АО «Промэкскавация» – крупный подрядчик компании «СИБУР» на строительстве объектов тобольского нефтехимического кластера (завод «Запсибнефтехим») и нового городского аэропорта. По данным источников агентства, именно потребность стройки аэропорта в огромных объемах песка и побудила поставщика сырья нарушить границы заказника.

Собеседники «Нового Дня» отмечают, что руководство компании находится в крепких деловых отношениях с депутатом тюменской областной думы, тобольским предпринимателем, гендиректором компании «Тобольскстроймеханизация» Владимиром Майером.

Тобольск, служба информации

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