В тюменском подъезде подрались пенсионерки

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 80-летней женщины. Она толкнула соседку на лестнице. Последняя упала и сломала руку. Причиной потасовки стала давняя неприязнь, рассказывают в пресс-службе МВД Тюменской области.

«Участковый установил, что в подъезде жилого дома по ул. Харьковской произошел конфликт между соседками. Пенсионерки длительное время находились в неприязненных отношениях и словесно конфликтовали, однако на этот раз ссора привел к телесным повреждениям»,– уточнили в полиции.

Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (часть 1 статьи 112 УК). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время женщина отпущена под подписку о невыезде.

Дату инцидента уточнить в пресс-службе тюменского управления МВД не удалось. Сообщение о ЧП появилось на сайте структуры во вторник, 8 октября 2019 года.

Тюмень, служба информации

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