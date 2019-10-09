В Тюмени ищут мужчину, пристававшего к детям у школы

Тюменские полицейские ищут мужчину, который предлагал детям «сфотографироваться» в сквере у гимназии №16. В полицию поступило уже два заявления, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Как рассказала одна из участников группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», 8 октября «после уроков в гимназии 16 в школьном сквере к ребенку подошел мужчина, он взял ребенка за плечи и повел, при этом говорил ему, что хочет его сфотографировать».

По словам автора поста, происходящее увидела бабушка. Пенсионерка побежала за мужчиной и ребенком и крикнула, что бы школьник вырвался.

В пресс-службе областной полиции подтвердили: на среду, 9 октября, поступило два заявления о подобных случаях. Якобы некий мужчина действительно пытался увести детей от школы под предлогом фотографирования. Сейчас полицейские проверяют данную информацию.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень» пишут, отмечены «уже 3 случая и все они реальные, заявления поданы, на данный момент в парке патруль». По данным горожан, полиция опрашивает очевидцев.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области заявили, что пока происшествием занимается полиция.

Тюмень, служба информации

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