«СИБУР» построит в Тобольске еще один «Запсибнефтехим»

Строительство новой очереди нефтехимического производства в Тобольске может начаться в ближайшие год-два. О таких планах «СИБУРа» 10 октября заявил на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам тюменской областной думы тобольский депутат Владимир Майер.

Майер подчеркнул, что информация неофициальная, но это и не слухи. «Я сейчас не могу говорить за «СИБУР», но теоретически прорабатывается строительство «Запсибнефтехима» №3. Идет речь о площадке, где он будет находиться», – сообщил Майер во время обсуждения налоговых льгот на следующий год крупным предприятиям региона.

Журналистам Майер рассказал, что постоянное развитие нефтехимического кластера – единственный способ сохранить конкурентные преимущества. Поэтому «в ближайшие год, максимум два, «СИБУР» выйдет на новые технологии на тобольской нефтехимической площадке», – считает Майер.

Добавим, что компания «Тобольскстроймеханизация» Владимира Майера – один из крупных подрядчиков на строительстве «Запсибнефтехима».

Тюмень, служба информации

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