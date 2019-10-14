В Тюменской области осудили убийцу лайки

В Вагае осуждён местный житель, застреливший собаку тещи из найденного в лесу ружья. Убийство собаки по кличке Верный обошлось мужчине в 10 тыс руб штрафа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, около полуночи 21 августа 2019 года мужчина поздно вернулся домой, но супруга его не пустила. Тогда он пошел к брату, прихватив с собой ружье с четырьмя патронами, которое ранее нашел в лесу во время сбора дикоросов.

Проходя мимо дома своей тещи, грибник застрелил ее собаку породы лайка. Как ранее писал «Новый День», мужчина сделал в пса четыре выстрела. Во время следствия он утверждал, что боялся, что собака бросится на него.

Суд назначил мужчине за жестокое обращение с животным штраф в размере 10 тыс руб.

Тюмень, Вагай, служба информации

Тюмень, Вагай. Другие новости 14.10.19

Знаменитый тюменский строитель дал работу легендарному экс-полицейскому. / После ЧП в тюменской школе губернатор Моор предложил учителям обращаться к психологам. / Тюменские гаишники поймали браконьера с тушей косули. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»