Тюменец наказал областную больницу за врачебную ошибку

Суд обязал Областную клиническую больницу №2 в Тюмени выплатить бывшему пациенту более 330 тыс рублей за неправильное лечение. Тюменец уверен, что из-за неправильного лечения он стал инвалидом.

Житель Тюмени попал в ОКБ№2 в июне 2016 года с переломом обеих костей голени со смещением. В клинике его прооперировали и установили аппарат Елизарова. Через полгода на приеме врач выявил дестабилизацию аппарата. После того, как аппарат Елизарова сняли, обнаружилось, что переломы срослись неправильно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2017 года в центре имени Елизарова в Кургане пациенту сделали еще одну операцию и снова установили аппарат Елизарова. Это лечение оказалось успешным, аппарат сняли в январе 2018 года. При этом в мае 2017 года пациенту была установлена 2 группа инвалидности, которую потом заменили на один год на 3-ую группу инвалидности.

В августе того же года мужчина подал на ОКБ№2 в суд иск о компенсации морального вреда. Прокуратура требования поддержала, а ОКБ№2 отрицала вину врачей. По заключению судмедэкспертизы, врачи ОКБ№2 допустили «нарушения диагностических, лечебных и организационно-тактических мероприятий», в результате чего здоровью больного был причинен вред средней тяжести. В частности, когда была выявлена дестабилизация аппарата Елизарова, пациента слишком поздно направили на врачебную комиссию для выбора тактики дальнейшего лечения.

Суд встал на сторону пациента и взыскал с ОКБ№2 250 тыс рублей компенсации морального вреда и более 80 тыс рублей компенсации стоимости юридических услуг и экспертизы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.10.19

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