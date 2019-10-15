Уволен главврач тюменского «Медицинского города»

Главный врач тюменского «Медицинского города» Андрей Кудряков уволен. В медицинском центре, который весь год сотрясали скандалы, проведена реорганизация и учреждена должность генерального директора, исполняющей обязанности руководителя назначена Елена Неверова.

Об изменениях в «Медицинском городе» сообщила «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Дозвониться до пресс-секретаря департамента не удалось, телефон был переведен в режим автоответчика. В приемной руководителя «Медицинского города» на просьбу соединить с главврачом Андреем Кудряковым ответили, что он ушел на обед, но заверили, что Кудряков продолжает исполнять свои обязанности. При этом сообщение об увольнении Кудрякова размещено на официальном сайте медицинской организации со ссылкой на «Тюменскую линию».

Как писал «Новый День», ранее в отношении неустановленных лиц из числа руководителей «Медицинского города» было возбуждено уголовное дело в связи с махинациями с деньгами ТФОМС. Также по заявлению одной из сотрудниц организации СУ СК по Тюменской области была начата проверка в отношении главврача Андрея Кудрякова в связи с злоупотреблениями с имуществом организации.

Весной проверка прокуратуры выявила нарушения в сфере закупок лекарственных препаратов, лекарственного обеспечения пациентов и трудовых отношений. После этого последовала проверка департамента здравоохранения Тюменской области, также выявившая многочисленные нарушения. По материалам проверок было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стала главный бухгалтер учреждения Галина Иванова и другие сотрудники экономического подразделения «Медгорода».

Одновременно пациенты онкоцентра жаловались на перебои в обеспечении препаратами для химиотерапии. Уже в августе 2019 года несколько пациентов радиологического отделения онкодиспансера пожаловались «Новому Дню» на задержки прохождения курсов лучевой терапии.

Тюмень, служба информации

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