Тюменского губернатора похвалили за стильные часы за 1,3 млн рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор носит часы за 1,3 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Как-то вот так».

«Расскажем вам про губернатора Тюменской области Александра Моора, вечно забывающего поддерживать свой статус и активность в социальных сетях, у которого только одни, но безумно стильные хронометры Breguet Classique, выполненные из желтого золота с ремешком из крокодиловой кожи», – говорится в сообщении в телеграм-канала.

В пресс-службе губернатора Тюменской области заявили, что вообще никогда не видели Александра Моора в часах. На фотографиях в официальной галерее Моор везде без часов на руках. Во время большой пресс-конференции в августе 2019 года Моор также был без часов. Однако, в сети Интернет достаточно снимков, на которых на левой руке главы региона надеты часы из желтого металла с ремешком из коричневой кожи.

Отметим, что доступные предложения по часам марки Breguet Classique из желтого золота с кожаным ремешком в сети интернет начинаются от 1,1 млн рублей и достигают 5,5 млн рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.10.19

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