Тюменские депутаты облегчили антикоррупционный закон

Тюменских депутатов освободили от необходимости собирать справки об отсутствии крупных покупок. Депутаты тюменской областной думы во вторник, 15 октября, одобрили законопроект, по которому думцы, кто не совершал крупных покупок, смогут просто уведомить губернатора региона.

На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели поправки в антикоррупционное законодательство. Согласно этим поправкам, теперь депутат сельской думы, который не покупал земли, недвижимости, ценных бумаг или транспортных средств стоимостью больше общего дохода его семьи за три года, не обязан собирать подтверждающие справки, а может просто уведомить губернатора области, что таких покупок не было. Документ касается депутатов, работающих на непостоянной основе, то есть не получающих за свой труд зарплату в думе.

Как сообщил думцам председатель комитета Фуат Сайфетдинов, законопроект нужен, чтобы привести региональное законодательство в соответствии с федеральным. Поправки обсуждались в первом чтении, в законопроект могут быть внесены дальнейшие изменения. Депутаты приняли законопроект единогласно. Теперь документ будет рассмотрен на заседании облдумы 24 октября.

Тюмень, служба информации

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